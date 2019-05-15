



Сегодня "Пламя мира" встречали на Полесье. Торжественная церемония прошла на главной площади Пинска. По исторической части города символ игр пронесли известные белорусы, для которых это место является малой родиной. Первой в числе факелоносцев оказалась серебряный призер Олимпиады в Афинах тяжелоатлетка Анна Батюшко. На теплоходе "Пламя мира" добралось до пинского стадиона "Волна", а после побывало на трикотажной фабрике "Полесье". Огонь радушно приветствовали местные жители, а каждая остановка "Пламени мира" сопровождалась торжественными церемониями. Отметим, национальным партнером II Европейских игр является Беларусбанк, который в рамках одного из пяти благотворительных проектов "Победим вместе!" оказывает спонсорскую помощь учреждениям и клубам наиболее популярных видов спорта.