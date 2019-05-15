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"Пламя мира" встречали на Полесье
"Пламя мира"объединило своим теплом всю Европу. Огонь II Европейских игр продолжает свое путешествие по Беларуси.
Сегодня "Пламя мира" встречали на Полесье. Торжественная церемония прошла на главной площади Пинска. По исторической части города символ игр пронесли известные белорусы, для которых это место является малой родиной. Первой в числе факелоносцев оказалась серебряный призер Олимпиады в Афинах тяжелоатлетка Анна Батюшко. На теплоходе "Пламя мира" добралось до пинского стадиона "Волна", а после побывало на трикотажной фабрике "Полесье". Огонь радушно приветствовали местные жители, а каждая остановка "Пламени мира" сопровождалась торжественными церемониями. Отметим, национальным партнером II Европейских игр является Беларусбанк, который в рамках одного из пяти благотворительных проектов "Победим вместе!" оказывает спонсорскую помощь учреждениям и клубам наиболее популярных видов спорта.
Завтра "Пламя мира" провезут по Пинскому району, в том числе огонь побывает в деревне Кудричи - сердце белорусского Полесья, после направится в Микашевичи. Завершится эстафета по Брестской области 17 мая.
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