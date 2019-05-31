"Пламя мира" встречали в Шклове и Александрии

На сближение стран направлены и большие спортивные мероприятия. Уже через 3 недели белорусская столица примет более 4 тысяч спортсменов со всей Европы. 21 июня на олимпийском стадионе "Динамо" зажжется огонь, состоится открытие II Европейских игр. Пока все следят за дорогой "Пламени мира", которое путешествует по Беларуси. Одно из самых зрелищных событий Игр -эстафета огня - сегодня побывала в Шклове. В маршруте сразу несколько знаковых мест, которые отражают историческое и культурное наследие города. А среди факелоносцев люди, чьи биографии так или иначе связаны с Могилевщиной и, конечно, спортом. Эстафету огня сегодня встречали и на родине белорусского Президента - в Александрии. Факелоносцы пробежали по самым живописным местам, которые являются частью экскурсионных маршрутов, связанных с биографией Главы государства. Это Трофимова криница, которую основал дедушка Александра Лукашенко, и школа, где учился будущий Президент Беларуси. Илона Красутская о маршруте, который пригодится путешественникам не только во время II Европейских игр.



Приднепровский край сегодня - один из самых популярных маршрутов у иностранцев. Плюс туристическому трафику добавляет трехлетие Года малой родины. Показать действительно есть что: костелы и церкви XIX века, здание синагоги вовсе XVII. Знаменитый городской парк и ледовая арена. Неудивительно, что эти места были выбраны для дороги "Пламени мира" II Европейских игр.







Старт эстафеты был дан на центральной площади города. Биографии факелоносцев так или иначе связаны с Могилевщиной и, конечно, спортом. Пламя огня в Шклове зажигал Дмитрий Воронюк. Первый секретарь БРСМ провел юность в Могилеве, там же познакомился с будущей женой. Александр Масейков - олимпийский чемпион по гребле на каноэ-двойке. Родился в областном центре. К тому же почетный гражданин Могилева.



Алексей Каиров еще школьником был звездой местного телевидения и газет. Ученик из Шклова побеждал пусть не на спортивной, но интеллектуальной олимпиаде по биологии. Благодаря личным достижениям теперь причастен и к спортивному празднику.



"Пламя мира" сегодня встречали и в Александрии. Городок с населением всего в 600 человек стал настоящим имиджевым проектом страны. Скучать здесь вряд ли придется.



Александрия известна не только своим одноименным праздником, который собирает на Купалье десятки тысяч гостей из разных стран мира. Это еще и родина нашего Президента. Кстати, имя Александра Лукашенко с каждым годом привлекает сюда все больше туристов. В первую очередь едут посмотреть на места, связанные с биографией Главы белорусского государства.



Среди тех, кто хочет посмотреть, где прошло детство будущего руководителя страны, гости из России, Китая, Египта, Израиля, Иордании и Японии. Едут и к Трофимовой кринице, источнику, который основал еще дедушка Александра Лукашенко Трофим. За день сюда приезжают десятки делегаций, чтобы набрать воды из святого источника. Именно здесь был зажжен огонь Игр. Символично, что факелоносцами стали люди, которые ежедневно работают рядом с Главой государства, именитые спортсмены и те, кто принимают непосредственное участие в организации II Европейских игр.







Агрогородок Александрия, скорее, аутентичный город с уникальным ландшафтом. Есть все удобства, что и в большом городе, и то, чего так недостает мегаполису: тишины и уединения. Маршрут факелоносцев проходит мимо Дома культуры и досуга. Активно проводят время жители, гости города и в спорткомплексе. На базе агрогородка создан тренировочный центр Академии футбола "Динамо-Брест". Подростки из всех уголков Беларуси живут в гостинице и занимаются в местной школе. Словом, подходящий антураж для дороги "Пламени мира". Кругом спортивная тематика.



Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, гимнастка Ксения Санкович знает все о трудностях и счастливых моментах. Но такой он, большой спорт. В любом случае это эмоции.Кроме запечатывания огня, у мисс Беларусь 2018, самой красивой девушки Европы Марии Василевич была еще одна миссия - дарить вдохновение. Ведь от наших спортсменов мы ждем действительно красивых побед.



Завершилась эстафета возле еще одного популярного места туристов - школы, где учился будущий Президент Беларуси. Сфотографироваться и посидеть за школьной партой Главы государства - обязательный ритуал. К карьерному росту. Совсем скоро уже после II Европейских игр эти места снова станут ньюсмейкером. Своих друзей Александрия соберет на праздник Купалье 6-7 июля. По традиции фестиваль не пропускает и знаменитый земляк Александр Лукашенко. Кстати, билетов на открытие осталось не так уже и много.



