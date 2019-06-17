"Пламя мира" встречают в Минске. Более 2 тысяч человек собрались на площади Государственного флага

Эстафета огня II Европейских игр добралась до белорусской столицы. Позади тысячи километров - "Пламя мира", которое прошло путь от Рима до Беларуси и объединило все регионы страны, в эти минуты встречают в самом сердце столицы.



На площади Государственного флага собрались более 2 тысяч человек. Среди них атлеты, которым предстоит через несколько дней выступать на родной земле, олимпийские чемпионы разных лет, артисты и волонтеры. Прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5". Телеверсию смотрите завтра и на "Беларусь 24". Яркие кадры спортивного праздника покажет и съемочная группа Агентства теленовостей. На площади работает наш корреспондент Надежда Сербиненко.



Здесь, на площади Государственного флага, буквально несколько минут назад началось долгожданное событие - торжественная церемония встречи "Пламени мира" в Минске! За моей спиной уже развернулось грандиозное шоу, к которому большая постановочная команда готовилась несколько месяцев.



Еще бы! Факел мы ждали долго, и он проделал длинный и непростой путь. Эстафета "Пламя мира" началась в вечном городе Риме, прошла по семи странам Европы и даже побывала на вершине Монблана.





Радушно встречали огонь II Европейских игр и в каждой области Беларуси. И наконец факел добрался до белорусской столицы, где уже совсем скоро начнутся II Европейские игры. 46 дней 450 факелоносцев из рук в руки передавали огонь II Европейских игр. Это люди, которые добились успеха в разных сферах, и каждый по-своему прославляет Беларусь своим трудом и достижениями. К слову, в числе факелоносцев, которым доверили встретить "Пламя мира" именно в Минске, - самые-самые. Это Герой Беларуси Дарья Домрачева, депутат, олимпийский чемпион гребец Александр Богданович, чемпионка мира и Европы легкоатлетка Марина Арзамасова, трехкратный олимпийский чемпион борец Александр Медведь. Мы пообщались с прославленными факелоносцами до начала церемонии, и вот что они нам рассказали (видео).







Вернемся к самой церемонии. Постановкой праздничного театрализованного концерта занималась большая команда режиссеров, хореографов, операторов, графических дизайнеров.