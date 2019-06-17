3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Пламя мира" встречают в Минске. Более 2 тысяч человек собрались на площади Государственного флага
Эстафета огня II Европейских игр добралась до белорусской столицы. Позади тысячи километров - "Пламя мира", которое прошло путь от Рима до Беларуси и объединило все регионы страны, в эти минуты встречают в самом сердце столицы.
На площади Государственного флага собрались более 2 тысяч человек. Среди них атлеты, которым предстоит через несколько дней выступать на родной земле, олимпийские чемпионы разных лет, артисты и волонтеры. Прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5". Телеверсию смотрите завтра и на "Беларусь 24". Яркие кадры спортивного праздника покажет и съемочная группа Агентства теленовостей. На площади работает наш корреспондент Надежда Сербиненко.
Здесь, на площади Государственного флага, буквально несколько минут назад началось долгожданное событие - торжественная церемония встречи "Пламени мира" в Минске! За моей спиной уже развернулось грандиозное шоу, к которому большая постановочная команда готовилась несколько месяцев.
Еще бы! Факел мы ждали долго, и он проделал длинный и непростой путь. Эстафета "Пламя мира" началась в вечном городе Риме, прошла по семи странам Европы и даже побывала на вершине Монблана.
Радушно встречали огонь II Европейских игр и в каждой области Беларуси. И наконец факел добрался до белорусской столицы, где уже совсем скоро начнутся II Европейские игры. 46 дней 450 факелоносцев из рук в руки передавали огонь II Европейских игр. Это люди, которые добились успеха в разных сферах, и каждый по-своему прославляет Беларусь своим трудом и достижениями. К слову, в числе факелоносцев, которым доверили встретить "Пламя мира" именно в Минске, - самые-самые. Это Герой Беларуси Дарья Домрачева, депутат, олимпийский чемпион гребец Александр Богданович, чемпионка мира и Европы легкоатлетка Марина Арзамасова, трехкратный олимпийский чемпион борец Александр Медведь. Мы пообщались с прославленными факелоносцами до начала церемонии, и вот что они нам рассказали (видео).
Вернемся к самой церемонии. Постановкой праздничного театрализованного концерта занималась большая команда режиссеров, хореографов, операторов, графических дизайнеров.
В шоу задействовано около 2 тысяч человек, из них большая часть - волонтеры II Европейских игр. Для ребят это своего рода большая репетиция перед началом соревнований, ведь им пришлось работать в одной команде и действовать слаженно. На сцену также выйдут топовые белорусские артисты, сильнейшие хореографические и вокальные коллективы из разных городов страны. Хедлайнер церемонии - приглашенная американская рок-звезда Джо Линн Тернер, солист группы Deep Purple. Его выступление запланировано под конец шоу.
Прямую трансляцию церемонии прямо сейчас ведет телеканал "Беларусь 5". Предлагаем посмотреть небольшой фрагмент телетрансляции (видео).
Уже завтра главный символ II Европейских игр побывает на крупнейших промышленных предприятиях Минска: на МАЗе, МТЗ, его также доставят в Парк высоких технологий и в Белтелерадиокомпанию.
Мы всем коллективом уже готовимся встретить "Пламя мира" в стенах главного медиахолдинга страны. А завершится эстафета 21 июня на олимпийском стадионе "Динамо". Во время церемонии открытия Игр огонь зажгут в чаше в центре стадиона. В общем, будем зажигать и дальше.
В эти минуты проходит церемония зажжения огня IIЕвропейских игр. Напомним, телеверсию церемонии покажет "Беларусь 24" завтра в 15:30, повтор в ночном эфире телеканала.
Президент
Все
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Президент Беларуси поздравил Президента Египта с 70-летием
Лукашенко: Появление артиллерии на полях сражений изменило историю человечества
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Политика
Все
Общество
Все
На базе БГУ проходит Неделя студенческой молодежи Союзного государства
Грузия идет по украинскому пути? В Тбилиси развернулись палаточные лагеря
Палач Хатыни - Верховный Суд Беларуси рассмотрит уголовное дело в отношении коллаборанта Смовского
В Беларуси за каждым молодым парламентарием закреплен депутат-наставник
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера