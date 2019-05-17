"Пламя мира" завершает путешествие по Брестской области

Сегодня эстафету принимают в Барановичах. Символ ІІ Европейских игр пронесут по главным улицам города. Факелоносцы посетят краеведческий, музей железной дороги, колледж легкой промышленности и Барановичский государственный университет. Конечная точка - дворцово-парковый ансамбль в Коссово. Накануне "Пламя мира" пронесли по не менее уникальным населенным пунктам страны. Путешествие прошло по водной глади Полесья, а после отправилось в Микашевичи. Путь пролегал по карьерам предприятия по добыче и переработке гранита, в том числе там его впервые провезли на БелАзе.