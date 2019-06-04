"Пламя мира" завершает путешествие по Могилевской области

Сегодня участники эстафеты посетят Бобруйский район. Символический огонь встретят сразу несколько крупных предприятий. Это сельскохозяйственный кооператив, завод по выпуску кондитерских изделий и по производству автомобильных шин. Накануне "Пламя мира" прибыло в сам Бобруйск. Огонь пронесли по главным улицам города. Участники эстафеты проследовали около драматического театра и исторической цитадели, возведенной еще до войны 1812 года. Завершилась эстафета масштабным концертом на спортивной арене.