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"Пламя мира" завершает путешествие по Могилевской области
Сегодня участники эстафеты посетят Бобруйский район. Символический огонь встретят сразу несколько крупных предприятий. Это сельскохозяйственный кооператив, завод по выпуску кондитерских изделий и по производству автомобильных шин. Накануне "Пламя мира" прибыло в сам Бобруйск. Огонь пронесли по главным улицам города. Участники эстафеты проследовали около драматического театра и исторической цитадели, возведенной еще до войны 1812 года. Завершилась эстафета масштабным концертом на спортивной арене.
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