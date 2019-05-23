"Пламя мира" завершает свое путешествие по Гродненской области

Подробнее о маршруте этого дня - репортаж Анастасии Бенедисюк. На полпути между Минском и Вильно. Удобное расположение для родового имения видного политика, дипломата и композитора. Век 19-й. Михаил Клеофас Огинский уехал по неотложным делам. Супруга Мария де Нери дает весенний бал. Рядом дочери Амелия и Эмма, сын Ирениуш. Здесь же секретарь Леонард Ходько, а значит - повод особенный.



Сегодня 12-й день маршрута огня II Европейских игр

Сегодня, на 12-й день маршрута огня II Европейских игр по Беларуси, факелоносцы стали частью исторического перфоманса. Привычная атмосфера для Руслана Чернецкого! В Залесье актер театра и кино впервые. Говорит, спорт и культура неделимы. И предлагает всем гостям первенства, разумеется, в свободное от Игр время, посмотреть и на такую Беларусь. Руслан Чернецкий будет завершать эстафету в Сморгонском районе, а вот задаст темп студентка физкультурного университета. Анна Калецкая занимается легкой атлетикой. В июне за борьбой на спортивном помосте будет следить с трибуны болельщика (впрочем, все впереди). С фаворитами определилась на берегу. А проходил бы мультиспортивный старт во времена Огинского, кто знает, может, и он включился бы в борьбу за медали. Без ложной скромности его физической подготовкой делится театральная супруга маэстро.





Из истории в современность и даже будущее. Например, отечественной атомной энергетики. Островец. Свой участок Вадим Матвийчук начнет в живописном месте. На фоне могучих фигур. Он помнит, как возводились эти градирни, да и в целом весь маршрут главной стройки страны. Призер отраслевых соревнований по легкой атлетике. Но сперва - начальник смены реакторного цеха БелАЭС. Вадим Матвийчук так спешил передать эстафету на глазах у своих коллег, что записывать интервью пришлось набегу. "Атомный" отрезок завершится у центральной проходной предприятия. И снова эстафета вне времени. Курс - на Островецкий район. В свое время огромное состояние на строительство этого храма пожертвовала семья Вацлава Дамейко. Сегодня исторические персонажи открывают праздник, встречая "Пламя мира". Здесь же - лучшие коллективы. Вообще, судя по шерсти, которую и во время пробега не переставали ткать, в Гервятах были готовы к любой погоде. Не подвела!







Уже завтра эстафету примет Витебская область