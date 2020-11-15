Плавание. Илья Шиманович обновляет рекорд Беларуси

Очередной рекорд Ильи Шимановича на турнире Международной лиги плавания. Белорус обновил достижение страны на дистанции 100 метров брассом на короткой воде, результат 55,69 секунды. Шиманович стал вторым, победитель же - британец Адам Пити - преодолел расстояние на 20 сотых секунды быстрее и установил мировой рекорд. К слову, в гонке на выбывание - уже на полтиннике брассом - в решающий заплыв пробились эти же спортсмены: и Шиманович снова уступил Пити, став вторым. Еще одна белорусская представительница французской команды "Энерджи Стандарт" - Анастасия Шкурдай - стала 6-й на стометровке комплексным плаванием.