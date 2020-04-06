Старт плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу перенесен с 11 на 25 апреля. Исполком ассоциации соберется ровно через две недели, чтобы решить, начать или продолжить паузу. На выходных определились места в таблице первой тройки регулярки. БЧ победила, "Витэн" и "Столица" на втором и третьем местах.



