Плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу стартует 14 мая

Такое решение было принято на заседании исполкома Белорусской ассоциации этого вида спорта. Отметим, что нокаут-раунд должен был начаться 25 апреля. В 1/8, четвертьфиналах, полуфиналах, а также в противостоянии за бронзу серии будут проводится до двух побед одной из команд и только финал - до трех викторий. Все матчи пройдут без зрителей.