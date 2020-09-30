Плей-офф Лиги чемпионов. Кто прошел дальше?

Киевское "Динамо" возвращается в групповой раунд Лиги чемпионов. И в ответном поединке плей-офф турнира команда Луческу повторно обыграла "Гент" - на этот раз 3:0.



Идут дальше и "Ференцварош" и "Олимпиакос". Венгры прошли "Молде" из Норвегии, накануне дома сыграв вничью 0:0, на выезде был зафиксирован результат 3:3.



А греки, сыграв 0:0 с "Омонией" на Кипре прошли дальше за счет домашней победы 2:0. Жеребьевка группового раунда пройдет 1 октября.



