Плохие условия проживания спортсменов: какие объекты на самом деле показывали в фейковых постах "змагароў"

Спорт вне политики - такого принципа придерживается Беларусь, даже когда геополитика шатает, а на носу самое масштабное за последние 4 года спортивное событие. На старте организации II Игр стран СНГ оговорили максимальную открытость форума - подать заявку на участие могли спортсмены любой страны, для болельщиков организовали безвиз.

Приезжайте и своими глазами посмотрите, как живут белорусы, сколько сделано для того, чтобы участие и проживание для гостей оказалось максимально комфортным. Когда все готово, а места проживания оценили и сами иностранные спортсмены, о том, что не отработаны западные гонорары, вспомнили беглые "змагары". Особой оригинальностью не отличились - по классике в ход пошли фейки. В экстремистских телеграм-каналах завирусились фото, где показаны антисанитария и по-настоящему нечеловеческие условия. Юлия Алферова узнала, что это не монтаж, кадры оригинальные, только сделаны далеко за пределами Беларуси.

Кадры, предоставленные беглыми, действительно убедительны не меньше чем заголовки публикаций. Недожурналисты и администраторы (что равно экстремисты) постить в телеграм-каналах научились, а вот с достоверностью информации пока плохо. Все также вводят в заблуждение в попытке хайпануть или отчитаться перед западными кормильцами. Если уж пройтись по трудозатратам - особо не заморачивались. Похоже, что видят у себя в окружении (там, куда бежали - в Литве или Польше), то и постят.





По легенде "змагароў", на одном из кадров изображена девушка, которая приехала в Брест на II Игры СНГ. На деле же это студентка университета Стульгинского (бывшая литовская сельхозакадемия). Стена с дырой и мебель вековой давности тоже оттуда. В статье 2017 года девушка рассказывала, как там ходят в душ по подвалам в резиновых сапогах и спят среди плесени. В "змагарскай" помойке кадры же присвоили общежитию училища олимпийского резерва Бреста. И вряд ли кто-то из этих комментаторов разбирался в правдоподобности информации. На такую аудиторию собственно и рассчитано.

Общежитие же училища олимпийского резерва выглядит по-другому. Здание построили чуть больше пяти лет назад, еще на гарантии. Там тренируют тех, кто в перспективе войдет в состав белорусских сборных. Проживание участников II Игр здесь не планировали, снова мимо.

Сегодня здесь условия соответствуют любым европейским меркам, может даже и лучше. Учащиеся полностью обеспечены как хорошими условиями в общежитии, так и условиями для учебно-тренировочного процесса. Алексей Ясковский, директор Брестского областного училища олимпийского резерва

Для размаха хайпоканалы одним Брестом решили не обходиться. Там снимки из польского общежития выдали за кадры якобы из общежития училища олимпийского резерва Могилева. Для убедительности подписали: "Там разместят белорусских спортсменов". И здесь мимо - данный объект в Могилеве и вовсе не входит в список тех, куда заселят гостей.

Также социальное жилье в Польше выдали за общежитие Брестского педуниверситета. Здание общежития не новое, но состояние на уровне. Здесь размещают волонтеров, которые будут помогать в дни проведения спортивного форума.

Схема у фейкоплетов проста и применима абсолютна к каждому посту, который успел в канун старта II Игр СНГ облететь интернет.

И здесь хочется вернуться к изначальному посылу. Беларусь - открытая страна. Несмотря на непростую геополитическую обстановку вокруг границ, она сохраняет принцип "спорт вне политики". Да и гостеприимность у нас не хромала никогда: если приглашаем, значит все готово на самом высоком уровне.

Звали всех - приезжайте и участвуйте. В конце концов лучше своими глазами посмотреть, как живут белорусы, и условия проживания спортсменов никто не прячет.