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Плохие условия проживания спортсменов: какие объекты на самом деле показывали в фейковых постах "змагароў"
Спорт вне политики - такого принципа придерживается Беларусь, даже когда геополитика шатает, а на носу самое масштабное за последние 4 года спортивное событие. На старте организации II Игр стран СНГ оговорили максимальную открытость форума - подать заявку на участие могли спортсмены любой страны, для болельщиков организовали безвиз.
Приезжайте и своими глазами посмотрите, как живут белорусы, сколько сделано для того, чтобы участие и проживание для гостей оказалось максимально комфортным. Когда все готово, а места проживания оценили и сами иностранные спортсмены, о том, что не отработаны западные гонорары, вспомнили беглые "змагары". Особой оригинальностью не отличились - по классике в ход пошли фейки. В экстремистских телеграм-каналах завирусились фото, где показаны антисанитария и по-настоящему нечеловеческие условия. Юлия Алферова узнала, что это не монтаж, кадры оригинальные, только сделаны далеко за пределами Беларуси.
Кадры, предоставленные беглыми, действительно убедительны не меньше чем заголовки публикаций. Недожурналисты и администраторы (что равно экстремисты) постить в телеграм-каналах научились, а вот с достоверностью информации пока плохо. Все также вводят в заблуждение в попытке хайпануть или отчитаться перед западными кормильцами. Если уж пройтись по трудозатратам - особо не заморачивались. Похоже, что видят у себя в окружении (там, куда бежали - в Литве или Польше), то и постят.
По легенде "змагароў", на одном из кадров изображена девушка, которая приехала в Брест на II Игры СНГ. На деле же это студентка университета Стульгинского (бывшая литовская сельхозакадемия). Стена с дырой и мебель вековой давности тоже оттуда. В статье 2017 года девушка рассказывала, как там ходят в душ по подвалам в резиновых сапогах и спят среди плесени. В "змагарскай" помойке кадры же присвоили общежитию училища олимпийского резерва Бреста. И вряд ли кто-то из этих комментаторов разбирался в правдоподобности информации. На такую аудиторию собственно и рассчитано.
Общежитие же училища олимпийского резерва выглядит по-другому. Здание построили чуть больше пяти лет назад, еще на гарантии. Там тренируют тех, кто в перспективе войдет в состав белорусских сборных. Проживание участников II Игр здесь не планировали, снова мимо.
Сегодня здесь условия соответствуют любым европейским меркам, может даже и лучше. Учащиеся полностью обеспечены как хорошими условиями в общежитии, так и условиями для учебно-тренировочного процесса.
Для размаха хайпоканалы одним Брестом решили не обходиться. Там снимки из польского общежития выдали за кадры якобы из общежития училища олимпийского резерва Могилева. Для убедительности подписали: "Там разместят белорусских спортсменов". И здесь мимо - данный объект в Могилеве и вовсе не входит в список тех, куда заселят гостей.
Также социальное жилье в Польше выдали за общежитие Брестского педуниверситета. Здание общежития не новое, но состояние на уровне. Здесь размещают волонтеров, которые будут помогать в дни проведения спортивного форума.
Схема у фейкоплетов проста и применима абсолютна к каждому посту, который успел в канун старта II Игр СНГ облететь интернет.
И здесь хочется вернуться к изначальному посылу. Беларусь - открытая страна. Несмотря на непростую геополитическую обстановку вокруг границ, она сохраняет принцип "спорт вне политики". Да и гостеприимность у нас не хромала никогда: если приглашаем, значит все готово на самом высоком уровне.
Звали всех - приезжайте и участвуйте. В конце концов лучше своими глазами посмотреть, как живут белорусы, и условия проживания спортсменов никто не прячет.
Что до "змагароў", им больше ничего и не остается, как лепить из того, что было. И такие новости тоже ведь читают, кто-то даже верит. Просмотры и репосты как раз подойдут для отчета западным кураторам, что вливали и вливают средства, раскачивая ситуацию вокруг Беларуси.
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