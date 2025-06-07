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Площадь пожара на складе в подмосковном городе Пушкино увеличилась до 21 тыс. кв. м
Площадь пожара на складе в подмосковном городе Пушкино выросла до 21 тыс. кв. м, огонь перешел на соседнее здание, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Тушение пожара в Подмосковье продолжается. Площадь увеличилась до 21 тыс. кв. м. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка на складе, огонь перешел на соседнее здание", - говорится в сообщении.
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Пожар на складе в городе Пушкино локализован.
Фото РИА Новости