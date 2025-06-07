Площадь пожара на складе в подмосковном городе Пушкино увеличилась до 21 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе в подмосковном городе Пушкино выросла до 21 тыс. кв. м, огонь перешел на соседнее здание, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Тушение пожара в Подмосковье продолжается. Площадь увеличилась до 21 тыс. кв. м. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка на складе, огонь перешел на соседнее здание", - говорится в сообщении.