3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Площадка у Дворца спорта приняла турнир по стрит-болу. Баскетболисты Белтелерадиокомпании - с бронзой
Средоточием внимания болельщиков стал яркий баскетбол на Palova-Arena. Крытая баскетбольная площадка у столичного Дворца спорта приняла турнир по стрит-болу, в котором приняли участие 8 команд. Среди них две дружины Дирекции II Европейских игр, ее партнеров, а также команда Белтелерадиокомпании. Основная цель этих соревнований - привлечь внимание к динамичному виду спорта и показать, что баскетбол 3 на 3 доступен каждому. Игры прошли в рамках проекта Bright Team, который стартовал 1 августа.
Победу же в непростой финальной встрече одержала команда команда "Зоркі", составленная из представителей белорусского шоу-бизнеса. Баскетболисты Белтелерадиокомпании с бронзой.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов