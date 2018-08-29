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Площадка у Дворца спорта приняла турнир по стрит-болу. Баскетболисты Белтелерадиокомпании - с бронзой

Средоточием внимания болельщиков стал яркий баскетбол на Palova-Arena. Крытая баскетбольная площадка у столичного Дворца спорта приняла турнир по стрит-болу, в котором приняли участие 8 команд. Среди них две дружины Дирекции II Европейских игр, ее партнеров, а также команда Белтелерадиокомпании. Основная цель этих соревнований - привлечь внимание к динамичному виду спорта и показать, что баскетбол 3 на 3 доступен каждому. Игры прошли в рамках проекта Bright Team, который стартовал 1 августа.

Победу же в непростой финальной встрече одержала команда команда "Зоркі", составленная из представителей белорусского шоу-бизнеса. Баскетболисты Белтелерадиокомпании с бронзой.

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