3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Пловчиха Анастасия Шкурдай стала восьмой на Олимпийских играх в Париже
Пловчиха из Беларуси Анастасия Шкурдай завершила выступления на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, сообщает БЕЛТА.
Заключительным видом соревновательной программы в бассейне с белорусским участием стал финал на дистанции 200 м на спине, куда накануне с восьмым временем пробилась наша Анастасия Шкурдай. Сегодня бронзовая медалистка чемпионата мира - 2024 в этой дисциплине также расположилась восьмой, показав результат 2 мин 10,63 сек. Пятикратной олимпийской чемпионкой с новым рекордом Игр стала Кейли Маккиоун из Австралии (2:03,73), второй и третьей финишировали американка Реган Смит и канадка Кайли Масс соответственно.
Таким образом, никому из белорусских пловцов не удалось завоевать олимпийские награды. Ранее Шкурдай была 20-й на дистанции 100 м на спине, Алина Змушко заняла восьмое место на стометровке брассом и стала 21-й на дистанции вдвое длиннее, а Илья Шиманович на сотне брассом показал 10-й результат.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов