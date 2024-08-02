Пловчиха Анастасия Шкурдай стала восьмой на Олимпийских играх в Париже

Заключительным видом соревновательной программы в бассейне с белорусским участием стал финал на дистанции 200 м на спине, куда накануне с восьмым временем пробилась наша Анастасия Шкурдай. Сегодня бронзовая медалистка чемпионата мира - 2024 в этой дисциплине также расположилась восьмой, показав результат 2 мин 10,63 сек. Пятикратной олимпийской чемпионкой с новым рекордом Игр стала Кейли Маккиоун из Австралии (2:03,73), второй и третьей финишировали американка Реган Смит и канадка Кайли Масс соответственно.

