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Пловчиха Анастасия Шкурдай стала восьмой на Олимпийских играх в Париже

Пловчиха Анастасия Шкурдай стала восьмой на Олимпийских играх в Париже

Пловчиха из Беларуси Анастасия Шкурдай завершила выступления на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, сообщает БЕЛТА.

Заключительным видом соревновательной программы в бассейне с белорусским участием стал финал на дистанции 200 м на спине, куда накануне с восьмым временем пробилась наша Анастасия Шкурдай. Сегодня бронзовая медалистка чемпионата мира - 2024 в этой дисциплине также расположилась восьмой, показав результат 2 мин 10,63 сек. Пятикратной олимпийской чемпионкой с новым рекордом Игр стала Кейли Маккиоун из Австралии (2:03,73), второй и третьей финишировали американка Реган Смит и канадка Кайли Масс соответственно.

Таким образом, никому из белорусских пловцов не удалось завоевать олимпийские награды. Ранее Шкурдай была 20-й на дистанции 100 м на спине, Алина Змушко заняла восьмое место на стометровке брассом и стала 21-й на дистанции вдвое длиннее, а Илья Шиманович на сотне брассом показал 10-й результат.

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