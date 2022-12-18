Пловчиха Анастасия Шкурдай завоевала второе золото на Кубке Владимира Сальникова

Второе золото завоевала Анастасия Шкурдай на Кубке Владимира Сальникова в Санкт-Петербурге. Накануне лидеру женской сборной Беларуси по плаванию не было равных на дистанции 100 метров комплексным плаванием, а также Анастасия взяла бронзу на 50 метрах на спине.