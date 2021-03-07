Неженский подвиг накануне самого женского праздника. Российская пловчиха Екатерина Некрасова сражается за новый мировой рекорд по самому длительному подледному заплыву на озере. На вооружении лишь купальный костюм и подводная маска. 40-летняя пловчиха преодолела подо льдом расстояние в 102 метра, не всплывая на поверхность, в течение 2 минут и 17 секунд. Заплыв зафиксировали представители Книги рекордов России. Сегодня Екатерина побила собственный же рекорд, установленный на Байкале.



