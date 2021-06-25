Пляжный футбол: Беларусь - Германия, прямая трансляция на "Беларусь 5" в 17:30

Беларусь - Германия. Афиша первого четвертьфинала плей-офф квалификации к чемпионату мира 2021 года. Игра пройдет сегодня и стартует в 17:30. Получится ли пройти грозного оппонента, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5".