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Пляжный футбол: Беларусь - Германия, прямая трансляция на "Беларусь 5" в 17:30

Беларусь - Германия. Афиша первого четвертьфинала плей-офф квалификации к чемпионату мира 2021 года. Игра пройдет сегодня и стартует в 17:30. Получится ли пройти грозного оппонента, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5".

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