В Гродно проходит традиционный забег "Гарадзенская вандроўка"

В Гродно 16 июня весело и шумно. Традиционный забег "Гарадзенская вандроўка" в 7-й раз собрал любителей бега со всей Беларуси, чтобы не только укрепить здоровье, но и ознакомиться с исторической частью города.



Заехали и гости из России, Польши и даже Австралии. У каждого участника своя цель: одни хотят победить, другие получить порцию классных впечатлений (подробности в видео).