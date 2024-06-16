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В Гродно проходит традиционный забег "Гарадзенская вандроўка"

В Гродно 16 июня весело и шумно. Традиционный забег "Гарадзенская вандроўка" в 7-й раз собрал любителей бега со всей Беларуси, чтобы не только укрепить здоровье, но и ознакомиться с исторической частью города.

Заехали и гости из России, Польши и даже Австралии. У каждого участника своя цель: одни хотят победить, другие получить порцию классных впечатлений (подробности в видео).

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