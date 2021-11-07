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Победа над "Ислочью" сохраняет за "Гомелем" шансы на медали чемпионата Беларуси по футболу

Волевая победа над "Ислочью" 2:1 сохраняет за "Гомелем" шансы на медали чемпионата Беларуси по футболу. На точный удар Даниэля Созаха во втором тайме ответили Денис Левицкий и Вадим Побудей. Южане, таким образом, возвращаются на 4-е место в турнирной таблице и располагаются в трех очках от минского "Динамо" и в четырех от БАТЭ.

Чемпионом же досрочно, напомним, стал солигорский "Шахтер" - второй сезон кряду. В этом туре после матча со "Слуцком" он завершился ничьей 1:1, "горняки" получили заслуженный трофей.


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