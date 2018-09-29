Победа в матче с "Сибирью" придаст сил минскому "Динамо" в сезоне КХЛ

Разгромная победа в матче с новосибирской "Сибирью" придаст сил минскому "Динамо" в сезоне КХЛ. Таков лейтмотив высказываний игроков "зубров" после игры. Счет 5:1 позволил белорусам подняться с последнего места Западной конференции.