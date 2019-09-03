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Победа Виктории Азаренко в парном разряде

Виктория Азаренко и Эшли Барти из Австралии в 1/8 финала парного разряда US Open разгромили американский дуэт Кори Гауфф - Кэти Макнелли 6:0, 6:1. В четвертьфинале белорусско-австралийский тандем ждет встреча с первой сеяной парой турнира Тимеа Бабош - Кристина Младенович.

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