Победителем Минского триатлона на "железной" дистанции стал Кирилл Кравченко

Международный Минский триатлон на два дня объединил спортсменов из 13 стран. Участникам было предложено несколько дистанций - каждый мог выбрать маршрут по силам. В рамках спортивного праздника впервые организаторы дали старт полному маршруту. И уже известен победитель.

Спортсмены полного маршрута отправились на дистанцию ранним утром - в 05:00 стартовал заплыв. На финише первого атлета дождались уже спустя 8 ч 44 мин 22 сек. Финишную черту пересек Кирилл Кравченко.

quote Плавание было тяжелым. Был туман и солнце, вообще ничего не видно. Кирилл Кравченко, победитель Минского триатлона на "железной" дистанции

Вот уж действительно железные люди! Кто готов хоть каждый день бросать себе вызов и сражаться со стихией, собственным телом и головой.

"Эта гонка от 9 до 15 часов. И если твоя голова не готова, нервная система не готова, будет очень сложно эту гонку закончить, - отметил бронзовый призер Минского триатлона на "железной" дистанции Дмитрий Дробинин. - Плавательный и велосипедный - достаточно легкие этапы, а все самое интересное происходит на беговой дистанции. Там уже голову нужно отключить от внешних факторов и делать свое дело без суеты".

Минский триатлон также дал старт дистанциям "спринт", "олимпик" и "половинка". Поэтому если вы все еще сомневаетесь, стоит ли начинать и пробовать, - определенно стоит. Просто начните с малого.