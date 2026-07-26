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Победителем Минского триатлона на "железной" дистанции стал Кирилл Кравченко

Международный Минский триатлон на два дня объединил спортсменов из 13 стран. Участникам было предложено несколько дистанций - каждый мог выбрать маршрут по силам. В рамках спортивного праздника впервые организаторы дали старт полному маршруту. И уже известен победитель.

Спортсмены полного маршрута отправились на дистанцию ранним утром - в 05:00 стартовал заплыв. На финише первого атлета дождались уже спустя 8 ч 44 мин 22 сек. Финишную черту пересек Кирилл Кравченко.

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Плавание было тяжелым. Был туман и солнце, вообще ничего не видно.
Кирилл Кравченко, победитель Минского триатлона на "железной" дистанции
Кирилл Кравченко, победитель Минского триатлона на "железной" дистанции

Вот уж действительно железные люди! Кто готов хоть каждый день бросать себе вызов и сражаться со стихией, собственным телом и головой.

"Эта гонка от 9 до 15 часов. И если твоя голова не готова, нервная система не готова, будет очень сложно эту гонку закончить, - отметил бронзовый призер Минского триатлона на "железной" дистанции Дмитрий Дробинин. - Плавательный и велосипедный - достаточно легкие этапы, а все самое интересное происходит на беговой дистанции. Там уже голову нужно отключить от внешних факторов и делать свое дело без суеты".

Минский триатлон также дал старт дистанциям "спринт", "олимпик" и "половинка". Поэтому если вы все еще сомневаетесь, стоит ли начинать и пробовать, - определенно стоит. Просто начните с малого.

Разделы:

СпортМинск

Теги:

Минский триатлон
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