3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Победителей и призеров чемпионата Европы по легкой атлетике чествовали в Министерстве спорта и туризма
Этот результат не предел, а главная цель - медаль на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявила чемпионка Европы в марафоне Ольга Мазуренок. Сегодня в Министерстве спорта и туризма состоялось чествование победителей и призеров континентального форума по легкой атлетике, который завершился в Берлине.
Напомним, на европейском первенстве наши спортсмены завоевали 7 наград. Золото Эльвиры Герман в беге на 100 м с барьерами и Ольги Мазуренок в марафоне. Серебро добыл Максим Недосеков в прыжках в высоту. Бронзовыми призерами стали Дмитрий Дюбин в спортивной ходьбе на 50 км, а также Алена Дубицкая в толкании ядра и Виталий Жук в десятиборье.
В медальном зачете чемпионата Европы по легкой атлетике Беларусь заняла 7 место.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов