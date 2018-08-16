Победителей и призеров чемпионата Европы по легкой атлетике чествовали в Министерстве спорта и туризма

Этот результат не предел, а главная цель - медаль на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявила чемпионка Европы в марафоне Ольга Мазуренок. Сегодня в Министерстве спорта и туризма состоялось чествование победителей и призеров континентального форума по легкой атлетике, который завершился в Берлине.

Напомним, на европейском первенстве наши спортсмены завоевали 7 наград. Золото Эльвиры Герман в беге на 100 м с барьерами и Ольги Мазуренок в марафоне. Серебро добыл Максим Недосеков в прыжках в высоту. Бронзовыми призерами стали Дмитрий Дюбин в спортивной ходьбе на 50 км, а также Алена Дубицкая в толкании ядра и Виталий Жук в десятиборье.