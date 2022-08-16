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Победителей и призеров зимних игр "Мы вместе. Спорт" ожидают призовые

Господдержку получат и белорусские паралимпийцы. Победителей и призеров зимних игр "Мы вместе. Спорт", которые прошли в марте в Ханты-Мансийске, ожидают призовые. Александр Лукашенко подписал распоряжение, предусматривающее материальное поощрение спортсменов, добившихся высоких результатов на этих соревнованиях. Призовые за золото составят 64 тысячи белорусских рублей, за серебро - 38 тысяч 400, а за бронзу - 25 тысяч 600 белорусских рублей. Кроме того, предусмотрено вознаграждение личных тренеров, тренеров, обеспечивавших спортивную подготовку медалистов на ранних этапах, а также тренеров и специалистов национальной команды.

Напомним, соревнования в Ханты-Мансийске стали альтернативой Паралимпийским играм, от которых нашу команду и российскую сборную безосновательно отстранили, сообщив об этом решении в тот момент, когда спортсмены уже были в Пекине и готовились к первым стартам.

На играх в Ханты-Мансийске белорусские спортсмены выиграли 16 наград, в том числе 5 золотых, 2 серебряные и 9 бронзовых.

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