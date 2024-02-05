Победительницей второго сезона проекта "Лига храбрых" стала команда Могилевской области

Детский турнир "Лига храбрых" в формате шоу был особенным для его участников и стал большим импульсом для занятия борьбой. В этом виде спорта в Беларуси сильны традиции. Чтобы наши атлеты продолжали ярко выступать на международной арене, необходимо внимательно работать над подготовкой резерва. В сентябре 2022 года Федерация борьбы при поддержке Президентского спортивного клуба запустила подобный проект. О том, как прошел финал накануне, рассказал Андрей Козлов.

За сутки до кульминации сезона съемочная группа отправилась в гости к той команде, которая в итоге победила. В Могилеве при этом процесс не останавливался ни на секунду.

Команде Могилевской области предстояло отстаивать не только честь региона в финале "Лиги храбрых", но и честь всей страны. Ведь соперниками были москвичи, действующие победители соревнований. Тренер нашей команды Екатерина Зубаревич сказала пророческие слова.

Техническую подготовку, общеразвивающую, все качества борца мы подняли на высокий уровень. И я знаю, что в этом году мы должны забрать пояса, они будут у нас. Екатерина Зубаревич, тренер команды Могилевской области

Следующий день стал едва ли не самым ярким в спортивной биографии финалистов. Атмосфера на финальном противостоянии на одной из столичных концертных площадок была особенно невероятной. Ведь детские эмоции самые искренние. А тем более когда рядом величайшие спортсмены современности - россиянин Роман Власов, дважды олимпийский чемпион, и наш призер токийской Олимпиады Магомедхабиб Кадимагомедов.

Развязка "Лиги храбрых" наступила вскоре. Ровно за одну схватку до окончания могилевчанка Ульяна Лапаник принесла итоговую победу команде Могилевской области над действующими победителями из Москвы. Дети были без ума от счастья.

"Я чувствую огромную радость за нашу команду, за себя, потому что мы все ждали этого целый год", - сказала победительница "Лиги храбрых" Ульяна Лапаник.

Медали были вручены из рук почетных гостей, вскоре спортсмены получили такой драгоценный и важный кубок.

Очень сложно было, волнительно. Но я пообещала болельщикам нашей команды, что мы выиграем. Так и получилось. Мы чемпионы! Екатерина Зубаревич, тренер команды Могилевской области

Проект "Лига храбрых" без лишней скромности уникальный для детско-юношеского спорта в нашей стране. Это видно даже по ажиотажу и эмоциям во время финала. Впервые он стартовал в сентябре 2022 года, с каждым годом окружает себя не только непосредственно спортивной, но и образовательной программой - детские лагеря, судейские семинары и много другое. В плане селекции бесценные соревнования, на которых уже сейчас можно разглядеть восходящих звезд.