Забег One Run собрал в Минске около 2 тыс. человек из 13 стран. Дистанцию от одного километра до полумарафона проложили по историческим и туристическим местам Беларуси.

Участие в полумарафоне вместе с любителями спорта из Беларуси приняли гости из России, Украины, Китая, США, Казахстана, Латвии, Венесуэлы, Израиля, Египта, Армении, Испании и Грузии. В общей сложности на старт вышли 1850 человек.

Взрослые участники могли выбрать из дистанций в 5, 10 и 21,1 км, бегунов до 17 лет ожидал детский забег на 1 км. Стартово-финишная зона расположилась около "Олимпик-Арены", маршрут был проложен по проспекту Победителей.

Каждый бегун получил футболку, медаль и подарок от спонсоров, призеры на трех дистанциях также были награждены денежными призами.

Победителями полумарафона One Run на 21,1 км стали Владислав Прямов и Анна Дронь. Лучшие результаты на 10 км показали Никита Чаховский и Екатерина Корнеенко, на дистанции 5 км первенствовали Павел Небыт и Инна Новик.