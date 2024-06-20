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Победные эмоции из Казани - новые медали на Играх стран БРИКС 2024

Победные эмоции присылают нам из Казани. На гребном канале в рамках Игр стран БРИКС наши атлеты открыли счет золотым наградам.

Андрей Козлов готов поделиться интервью чемпионок - Марины Литвинчук и Ольги Худенко (Подробности в видео).

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