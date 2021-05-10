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Победой над норвежцами 3:0 белорусы завершили первый этап квалификации к ЧЕ по волейболу-2021

Уверенной победой над норвежцами 3:0 белорусы завершили первый этап квалификации к ЧЕ по волейболу 2021 года. В трех встречах наша мужская сборная набрала 7 очков и в турнирной таблице группы G идет на втором месте. На балл больше у португальцев, которым мы уступили в упорной борьбе. Именно пиренейцы, к слову, уже на этой неделе примут второй тур квалификации - с 14 по 16 мая.

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