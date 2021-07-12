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Победу на Евро-2020 празднует Италия

Италия не спала всю ночь. Страна празднует победу своей сборной над командой Великобритании в финале чемпионата Европы. Счет 3:2. Игра состоялась в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Уже на второй минуте счет в матче открыл Люк Шоу. Гол стал самым быстрым в истории финалов Евро. У итальянцев на 67-й минуте отличился Леонардо Бонуччи, став самым возрастным автором гола финалов турнира.

Сборная Италии выиграла турнир второй раз в истории

В целом команда смотрелась лучше англичан по ходу матча и заслужила чемпионский кубок.

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