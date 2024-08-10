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Победу на Олимпиаде в Париже белорусский штангист Евгений Тихонцов посвятил семимесячному сыну
Четвертую медаль Олимпийских игр в Париже Беларуси принес Евгений Тихонцов. Наш штангист выиграл бронзу. С заслуженной наградой спортсмена поздравил Президент.
"Тысячи болельщиков ждали этого успеха и верили в тебя. В борьбе с сильнейшими спортсменами мира ты продемонстрировал высокое мастерство, подкрепленное стальным характером, и поднялся на олимпийский пьедестал", - говорится в поздравлении. Глава государства выразил уверенность, что достойное выступление белорусских тяжелоатлетов в олимпийском Париже послужит хорошим стимулом для тренеров, плодотворно работающих на всех этапах спортивной подготовки.
Президент пожелал Евгению Тихонцову крепкого здоровья, мира, благополучия и новых больших побед во славу Беларуси.
С завоеванием бронзовой медали Евгения поздравил и глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.
Еще до начала соревнований Евгения Тихонцова называли одним из главных претендентов на медали, хотя конкуренты были не слабее. Об эксклюзивных комментариях и спортивном пути медалиста рассказал Максим Кембель.
На чемпионате мира прошлого года Евгений Тихонцов стал третьим и, очевидно, как минимум хотел повторить этот успех на Олимпиаде.
Повторив свой личный рекорд в рывке - 183 кг, Женя еще раз во весь голос заявил: он будет бороться как минимум за бронзу. По сумме двоеборья главный конкурент белоруса - Гарик Карапетян - в толчке поднял только 212 кг. Женя взял и 214, и 219 кг. После этой локальной победы в личной дуэли между атлетами всем стало понятно: Тихонцов сегодня минимум с бронзой.
Но аппетит, как известно, приходит во время еды. Идущий вторым представитель Узбекистана Акбар Джураев не взял 224 кг, и если бы Женя справился с таким же весом, то вышел бы на второе место. Но Тихонцов рисковал в надежде на золото - белорус подошел к штанге весом 228 кг, которая ему все же не покорилась.
У Беларуси есть четвертая медаль на Олимпиаде, именно эту награду Евгений посвятил своему семимесячному сыну.
Борьба была тяжелая, но Женя справился с нагрузкой. К сожалению, удача нас подвела, Женя хотел побороться за олимпийское золото - был шанс.
Ликует Гомель, ликует вся Беларусь. Евгений Тихонцов - бронзовый призер Олимпийских игр. Именно в городе над Сожем наш триумфатор начинал свой путь, и как это было - помнит его первый тренер.
Он заслужил, долго шел к этой награде. Я горжусь им. Это талантливый спортсмен.
Сразу после соревнований Евгений Тихонцов заверил, что на следующей Олимпиаде мы снова увидим его. И туда он отправится исключительно за золотом.
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