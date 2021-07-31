Победу на Олимпиаде в Токио батутист Иван Литвинович посвятил своей бабушке

20-летний Иван Литвинович войдет в историю Олимпийских игр в столь молодом возрасте. В финале соревнований в прыжках на батуте молодой атлет из Вилейки в очередной раз продемонстрировал высочайший уровень белорусской школы в этом виде спорта.



О своих серьезных амбициях атлет заявил уже в квалификации, где занял первое место. А олимпийский чемпион Рио Владислав Гончаров отобрался в финал со вторым результатом. В итоге и он будет близок к пьедесталу, но остановится в шаге - 4 место.



Иван Литвинович набрал 61,715 балла!



В этот триумф скромный парень, похоже, сам не верил до оглашения оценки.Серебро же на второй Олимпиаде подряд завоевал китаец Дун Дун, Дилан Шмидт из Новой Зеландии третий. Мы же наслаждаемся моментом! На Играх в Токио впервые прозвучал гимн Беларуси. Поздравляем Ивана с этим невероятным успехом! К слову, победу спортсмен посвятил своей бабушке.

