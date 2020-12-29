Победу в "Рождественской гонке - 2020" празднуют россияне. У белорусов 8-е место

Немецкий Рупольдинг вновь привлек внимание биатлонных болельщиков. На "Химгау-Арене" прошли традиционные предновогодние соревнования "Рождественская гонка". Приглашение на старт получила и белорусская команда в составе Динары Алимбековой и Антона Смольского. Биатлонисты соревновались в двух дисциплинах. Сначала масс-старт, затем преследование. В результате победу в "Рождественской гонке" праздновали россияне - Евгения Павлова и Матвей Елисеев. У белорусов 8-е место.