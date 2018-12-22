Победы наших спортсменов - мощная объединяющая сила для всех белорусов

Стоит отметить, что занятия спортом в последнее время увлекают все больше жителей нашей страны. От фитнеса и бега до катания на коньках или лыжах. В Беларуси созданы все условия для того, чтобы каждый мог попробовать себя в любом виде. Развитию спортивной отрасли уделяется большое внимание. Ведь это здоровье нации. То, что всегда можно найти время на занятия спортом даже в самом плотном графике, своим примером показывает и Глава государства. А победы наших спортсменов, с одной стороны, - мощная объединяющая сила для всех белорусов. С другой - та самая спортивная дипломатия, ведь во время триумфа белорусский гимн звучит на весь мир. Именно о спорте очередной ролик Агентства теленовостей из цикла, посвященного итогам уходящего года.