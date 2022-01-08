Пекин стал особенным городом в истории олимпийского движения. Спустя 14 лет после летней Олимпиады столица принимает зимнюю. Заявленный бюджет ближайшего старта - практически 4 млрд долларов. Без учета сметы за железную дорогу, которую построили из-за удаленности спортивных объектов. Почему эта Олимпиада может быть одной из самых странных в истории и как к ней готовятся наши атлеты - репортаж Александра Вороновича.

Зимняя Олимпиада состоится в срок

Международный олимпийский комитет подтвердил: Китай примет зимнюю Олимпиаду в срок. Политизировать ее, судя по всему, не удастся, несмотря на попытки это сделать. Пекин хорошо готов в плане инфраструктуры и готовит строжайший антиковидный протокол. Белорусы же пока определяются с составом делегации.

Впервые страна-организатор не разрешает иностранным спортсменам посетить тестовое мероприятие. Лыжники, биатлонисты, фристайлисты - все едут туда, имея представление об объектах лишь по слухам. Это обосновано китайской политикой строгой нетерпимости к COVID. Она привела к тому, что объекты обкатали лишь местные спортсмены.

Неопределенность с составом не мешает нашим сборникам готовиться. Это кадры с велодрома "Минск-Арены", где проходит тренировка нацкоманды по фристайлу.

На отдых и раскачку времени нет, тем более, учитывая, что Китай не пускает спортсменов на тестовые мероприятия. Так что, склон белорусы перед стартом пощупать не смогут.

В этом сезоне единственной, кому удалось взять медаль, стала Анна Гуськова. Бронза. Это случилось на одном из этапов Кубка мира в финской Руке. Олимпийская чемпионка признается, что, помимо возможности протестировать склоны, давить будет и конкуренция

Сборная Беларуси по лыжным гонкам едет в Пекин без тренера

Не менее интересная ситуация и с лыжными гонками. Квоты завоевали белорусские спортсмены. С именами пока не определились. Известно лишь одно - главного тренера сборной в Пекине не будет. Вместо него возьмут сервисмена. Подготовка тоже бюджетная. Без изысков. Команда не поедет за рубеж - хватит склонов в Силичах и в Логойске. Отметим, что олимпийская трасса находится на высоте более полутора километров над уровнем моря, и спринтеры говорят, что она одна из тяжелейших





Биатлонисты в первые дни нового года отдыхали и наслаждались катанием на санках. Тут Дмитрий Лазовский со своей подругой Алиной Максимович едут с крутого спуска. После - фотоотчет в компании Динары Алимбековой и Антона Смольского. Еще более внушительный праздничный лагерь был разбит вокруг женской команды. Каждая из 10 пекинских гонок ожидается потенциально медальной.

Конькобежцы завоевали 11 лицензий

У конькобежцев по итогам четырех этапов Кубка мира 11 лицензий. Еще двое спортсменов - Егор Доморацкий и Евгения Воробьева - сейчас находятся в списке запасных. И в случае "если" - готовы разменять статус резервистов.