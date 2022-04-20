Почему "Юность" уступила "Металлургу" в четвертом поединке финальной серии Кубка Президента по хоккею?

Подвели ненужные удаления, а также команда уступала в движении - главные причины поражения столичной "Юности" жлобинскому "Металлургу" в четвертом поединке финальной серии Кубка Президента, по мнению главкома минчан Евгения Есаулова. 4:3 победили "сталевары", решающая шайба в активе Соломонова.