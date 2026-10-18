Почти 100 юных хоккеисток приняли участие в Global Girls Weekend

Девичий день не только 8-го марта! Наша страна вновь присоединилась ко "Всемирному женскому хоккейному уик-энду". Суть данного события проста - популяризация дисциплины, создание незабываемого опыта для каждой участницы, привлечение всеобщего внимания к спорту и вдохновение нового поколения игроков.

На главную ледовую площадку Беларуси - "Минск-Арену" - прибыло порядка сотни девочек. При этом отметим, что 70 человек представляли регионы. Некоторые из них уже обучаются на начальном этапе подготовки. Однако были и те девочки, которые (действительно) делали первые шаги на коньках.

Участницы занимались по "станциям" в зависимости от мастерства. Среди наставников сотрудники федерации, тренеры СДЮШОР, а также игроки столичного "Динамо" Дмитрий Кузьмин и Мирослав Михалев. После тренировки всех участниц ждали подарки от федерации.

На начальном этапе становления женский хоккей воспринимался скептически. Однако спустя пять лет системного развития дисциплины в Беларуси общее число игроков увеличилось почти в 8 раз и достигло более 400 человек. В стране организована женская хоккейная лига, где представлены три клуба - "Цитадель", "Березина" и "Минчанка". Функционируют две сборные - U-18 и U-15, которые выступают на всероссийских состязаниях. Также национальная и юниорская команды готовятся в 2027 году дебютировать в рамках Международной федерации хоккея на льду на чемпионатах мира. Напомним, что федерация допустила эти сборные к стартам под своей эгидой.