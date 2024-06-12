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Почти 600 спортсменов представят Беларусь на Играх БРИКС - 2024 в Казани
Менее 10 часов остается до старта Игр стран БРИКС. Около 5 тыс. атлетов из почти 90 стран разыграют 387 комплектов наград в 27 видах спорта. Большие ожидания от соревнований у нашей сборной. Ведь во многих дисциплинах от Беларуси заявлены спортсмены топ-уровня.
Белорусские спортсмены продолжают пребывать в Казань. И к мультиспортивному форуму наша команда подошла в оптимальной форме. Большинство атлетов активно готовились на родных объектах. Многие - в "Стайках". Как, например, тяжелоатлеты.
Главный козырь нашей команды в этом виде спорта - Дарья Наумова - серебряный призер Олимпиады в Рио. Во время отбора на Игры Брикс на Кубке страны она, как и другие девушки, продемонстрировала отличную форму.
С большими чемоданами, вероятно, в столицу Республики Татарстан отправились самбисты. Ведь с каждого старта наша команда привозит более десятка медалей. Так и на чемпионате Европы месяц назад в Сербии взяли 14 наград.
Сильнейшие легкоатлеты страны, представители гребли на байдарках и каноэ - также старт в Казани расценивают как самый серьезный в текущем сезоне. Эти виды спорта традиционно приносят нашей сборной награды самых крупных международных стартов.
Куда менее привычен болельщикам еще пока фиджитал-спорт. Так, в Казани выступит сборная Беларуси в баскетбольном двоеборье. Здесь сочетается видеоигра и спортивное состязание. К слову, на прошлой неделе на "Палова-Арене" в столице состоялся первый подобный турнир в истории страны.
Тепло и радушно в Казани встречают гостей. В данном случае - делегации из Бразилии.
Церемония открытия начнется в 19:00 на телеканале "Беларусь 5"
А с четверга,13 июня, трансляции из Казани будет вести телеканал "Беларусь 5". Так что белорусские зрители смогут насладиться спортивным праздником практически в полном объеме.
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