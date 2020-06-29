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Почти 60 % жителей Токио выступают за отсрочку или отмену Олимпиады

60 % жителей японской столицы Токио высказались за новую отсрочку или отмену Олимпиады - таковы результаты опроса. Ранее из-за пандемии COVID-19 Игры были перенесены на следующее лето.

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