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Почти половина из пересекших границу Беларуси по билетам Европейских игр - граждане Франции
Мы продолжаем следить за событиями главного спортивного состязания этого лета. В Минск уже приехали гости II Европейских игр. С сегодняшнего дня вступил в силу безвизовый режим для болельщиков спортивного форума. Он продлится до 10 июля. Первый пассажир в Национальный аэропорт прибыл сразу после полуночи. А уже в середине дня в нашу столицу прилетели гости из Северной Ирландии.
По последним данным, пограничники оформили более 70 иностранцев по билетам II Европейских игр. Почти половина из них - граждане Франции.
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