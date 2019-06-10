Почти половина из пересекших границу Беларуси по билетам Европейских игр - граждане Франции

Мы продолжаем следить за событиями главного спортивного состязания этого лета. В Минск уже приехали гости II Европейских игр. С сегодняшнего дня вступил в силу безвизовый режим для болельщиков спортивного форума. Он продлится до 10 июля. Первый пассажир в Национальный аэропорт прибыл сразу после полуночи. А уже в середине дня в нашу столицу прилетели гости из Северной Ирландии.



По последним данным, пограничники оформили более 70 иностранцев по билетам II Европейских игр. Почти половина из них - граждане Франции.