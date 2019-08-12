Под Витебском подвели итоги третьего этапа Кубка мира по вертолетному спорту

Соревнования на протяжении трех дней проходили на аэродроме Куковячино. Белорусский экипаж в составе пилота Александра Центера и оператора Владимира Стриенка занял первое место в параллельной развозке грузов в классе "Дженерал". Еще два наших экипажа взяли серебро и бронзу в параллельном слаломе в классе "Мастерс".

Всего в третьем этапе Кубка мира приняли участие 19 экипажей из 5 стран. Четвертый этап в сентябре примет Польша.