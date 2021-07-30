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Поддержи белорусских олимпийцев - публикуй в Instagram короткие ролики с хештегом TVOIBY
Параллельно с началом Олимпиады Агентство теленовостей запустило традиционный дневник главного старта четырехлетия, который выходит из Токио сразу после "Панорамы" - причем ежедневно. Стать частью этого выпуска может каждый. Для этого на своей страничке в Instagram публикуйте короткие ролики со словами поддержки нашим спортсменам, выкладывайте их с хештегом TVOIBY (он сейчас на вашем экране), и самые интересные мы покажем в наших дневниках. Олимпиада завершится 8 августа - поддержим наших атлетов вместе!
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