Подготовка эстафеты огня "Пламя мира", эксклюзивные кадры процесса производства факела

Чуть больше месяца остается и до старта эстафеты огня "Пламя мира". Это событие предвосхитит II Европейские игры. Огонь ярких побед будет зажжен в Риме и проследует до Минска по странам Европы. Масштабная акция, благодаря которой о нашей стране услышит весь мир. Уже готов к спортивному путешествию и главный символ эстафеты огня - факел.



Его официальная презентация состоится 6 апреля. Но "Главному эфиру" досталось эксклюзивное право - проследить за процессом производства факела. Кем создавался, как выглядит символ мультиспортивного форума, какова продолжительность его горения, что делать, если во время эстафеты "Пламя мира" разгуляется ветер - в горячем, как олимпийский огонь, репортаже Инны Пилевич.



В последний раз ее зажигали на Олимпиаде-80. Чаша стадиона "Динамо"во второй раз в истории загорится 21 июня и тем самым ознаменует старт II Европейских игр.



Пламя из Рима прибудет вот в таком факеле. Изготовление целой партии важных атрибутов мультиспортивного форума сейчас завершается исключительно силами белорусских специалистов.



Безопасность, удобство при носке, горение даже в экстремальных погодных условиях. Это лишь несколько требований, которые выдвигались потенциальным разработчикам факела. По итогам конкурса, производство пылающего символа II Европейских игр доверили Новогрудскому заводу газовой аппаратуры.



Сергей Хомич, начальник управления фонда "Дирекция II Европейских игр": "Он должен быть не выше 80 сантиметров, не тяжелее 2 килограммов, обеспечивать горение минимум 15 минут. Белорусский факел всем этим требованиям соответствует".