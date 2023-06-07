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Подготовка к II Играм стран СНГ: в Могилеве стартовали тестовые соревнования по стрельбе из лука

В Могилеве на центральном стадионе "Спартак" стартовали тестовые Республиканские соревнования по стрельбе из лука на призы управления спорта и туризма Могилевского облисполкома. Заявлено 80 спортсменов со всей страны. На протяжении нескольких дней им предстоит оценить качество подготовки объекта к главному спортивному событию года и определить участников II Игр стран СНГ от Беларуси.

Стадион в хорошем состоянии. Все готовятся к проведению такого важного старта на должном уровне. Я оцениваю то, что готов, в принципе, на отлично. Удачи и успехов!
Антон Терета, спортсмен-инструктор сборной Беларуси по стрельбе из лука
II Игры стран СНГ - хорошего уровня соревнования, и поэтому нужно показать достойный результат. Да, конечно, болеем за наших и постараемся принести несколько медалей в копилку Беларуси.
Александра Стрелец, мастер спорта международного класса по стрельбе из лука
Я надеюсь, что на этих соревнованиях мы определим эту четверку, которая представит нас на Играх стран СНГ. У нас все четко, красиво. Ждем в гости наших братьев и сестер из соседних стран.
Николай Марусов, председатель Белорусской федерации стрельбы из лука

Баттлы II Игр стран СНГ пройдут на главных спортивных площадках не только Минска, но и регионов. В Могилеве еще одним станет спорткомплекс "Олимпиец", где пройдут соревнования по каратэ. Тестовые - начнутся уже 10 июня.

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