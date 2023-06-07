Подготовка к II Играм стран СНГ: в Могилеве стартовали тестовые соревнования по стрельбе из лука

Я надеюсь, что на этих соревнованиях мы определим эту четверку, которая представит нас на Играх стран СНГ. У нас все четко, красиво. Ждем в гости наших братьев и сестер из соседних стран.

Николай Марусов, председатель Белорусской федерации стрельбы из лука