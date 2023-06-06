Подготовка ко II Играм стран СНГ: стартовал тестовый чемпионат по пулевой стрельбе в Минске

Мы здесь проверяем готовность тира, готовность судей, на каком уровне все проходит, чтобы мы подтянули ко II Играм все недочеты. Проходим по всем тирам и смотрим, где есть какие недостатки, чтобы мы успели их устранить за два месяца. Ну и, конечно, проверяем, насколько слажен наш коллектив судейский.

Джамиля Авезова, главный судья соревнований