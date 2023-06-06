3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Подготовка ко II Играм стран СНГ: стартовал тестовый чемпионат по пулевой стрельбе в Минске
Беларусь активно готовится ко II Играм стран СНГ. В преддверии соревнований, которые наша страна примет в августе, в Спортивно-стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко стартовал тестовый чемпионат по пулевой стрельбе.
На данный момент состав команды, которая будет представлять нашу страну на Играх, почти утвержден, но это не помешало вторым номерам сборной все же показать себя на чемпионате. Более 100 спортсменов на протяжении пяти дней соперничают в личном и командном первенстве. Как отмечают организаторы, проведение подобных тестовых соревнований необходимо для того, чтобы оценить уровень подготовки судейского состава, команд и всего спортивного комплекса.
Мы здесь проверяем готовность тира, готовность судей, на каком уровне все проходит, чтобы мы подтянули ко II Играм все недочеты. Проходим по всем тирам и смотрим, где есть какие недостатки, чтобы мы успели их устранить за два месяца. Ну и, конечно, проверяем, насколько слажен наш коллектив судейский.
Завершатся соревнования 9 июня. А тем временем члены нашей национальной команды, большинство из которых и будут участвовать во Играх, на данный момент находятся в Игнатове на Открытом Кубке России. Спортсмены показывают высокие результаты: в копилке нашей сборной уже 8 медалей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей