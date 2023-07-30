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Подведены итоги III этапа чемпионата Беларуси по баскетболу 3х3

Баскетболисты "Минска" выиграли третий этап Открытого чемпионата Беларуси по баскетболу 3х3. В финале со счетом 21:11 была переиграна команда "Беларусь-Свитязь". Для "Минска" это вторая победа на этапах в турнире. В состав дружины вошли Сергей Вабищевич, Ян Маринин, Максим Коратцов и Максим Сазонов.

У женщин победу праздновали баскетболистки команды "Беларусь-Двина", которая в финале со счетом 19:6 обыграла "Беларусь-Принеманье".

Финал Открытого чемпионата Беларуси, а также 4-й предварительный этап Национальной лиги Palova пройдет 19-20 августа. В ближайшее же время будем болеть за наши мужскую и женскую команды среди игроков до 20 лет на II Играх стран СНГ.

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