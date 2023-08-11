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Подведем итоги седьмого дня II Игр стран СНГ
II Игры стран СНГ постепенно выходят на финишную прямую, а спортсмены из дорожек и тиров перебираются на трибуны и наравне с любителями спорта поддерживают своих же соотечественников. Так, накануне завершили выступление стрелки, которые подарили нам немало позитивных эмоций: 5 наград на прощание в копилку сборной - весомый вклад.
А самым ярким моментом четверга, пожалуй, назовем финал в современном пятиборье. Подробности - седьмого дня II Игр стран СНГ - у Елены Горельчик.
Без конного спорта - в силу возраста участников, а так все те же фехтование, плавание и комбинированный бег со стрельбой. В пятиборье общий успех зависит от каждого вида. Этих спортсменов можно смело называть универсальными. Перед заключительным видом Гнедчик проигрывала лидеру россиянке Виктории Сазоновой 55 секунд. Но на стадионе белоруска выложилась на максимум своих возможностей и, несмотря на травму, вырвала победу и принесла золото. Серебро у еще одной нашей пятиборки - Миры Бурой, а вместе с Анастасией Малашенока девушки принесли в копилку сборной и командное золото.
II Игры стран СНГ - это 20 видов спорта и абсолютно разные по возрасту участники. Где-то за медали сражаются нацкоманды, где-то молодежь или юниоры, как, например, в плавании. Турнир в этом виде спорта стартовал только накануне, но уже претендует на то, чтобы посоперничать по количеству наград, завоеванных белорусами, с легкой атлетикой. Наш улов за четверг - три серебра и шесть бронзовых медалей. Сегодня продолжим.
В боксе выход в полуфинал - это уже гарантированная бронза. В каждом полуфинальном поединке белорусы боролись до конца. В итоге в финалах, а значит, как минимум с серебром, в своих весовых категориях оказались сразу четверо наших спортсменов. Еще столько же белорусские боксеры принесли сборной наград бронзовых.
Внимательно за поединками в Орше, апосле и встречами по тайскому боксу в Витебске с трибуны внимательно наблюдал и глава олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко, потом пообщался со спортсменами.
В медальном зачете сборная Беларуси на второй позиции. В нашем багаже - более 140 медалей, из них 29 золотых.
Впереди еще три соревновательных дня и, судя по опыту предыдущих состязаний на II Играх стран СНГ, девиз форума "Сильный характер - яркая игра!" оправдывается сполна.
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