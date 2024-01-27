Подводим итоги 4-го этапа Кубка Белорусской федерации биатлона

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На одной из самых высококлассных лыжных трасс страны в Городке Витебской области сегодня завершается четвертый этап Кубка Белорусской федерации биатлона. Соревнование стало уникальным для детско-юношеского спорта. Ведь формат гонок проходит абсолютно по тем же канонам, что и взрослые старты на кубках или чемпионатах мира. Регламент, трансляция в интернете, флеш-интервью, церемонии награждения. Драйва участникам добавляет поддержка болельщиков. В заключительный день стартов состоялись непредсказуемые смешанные эстафеты и динамичные гонки преследования.
Следующий, пятый, этап Кубка Белорусской федерации биатлона состоится в марте также на лыжной трассе в Городке Витебской области.