Поединками в Мозыре и Солигорске сегодня продолжится 10-й тур чемпионата Беларуси по футболу

Поединками в Мозыре и Солигорске сегодня продолжится десятый тур чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге. "Беларусь 5" покажет матч между "Шахтером" и бобруйской "Белшиной". В 19:50 начало прямого эфира встречи, а в 19:20 - превью в эфире спортивного канала. "Горняки" на данный момент располагаются на пятой позиции и всего в трех очках от второй строки. А вот бобруйский коллектив решает диаметрально противоположные задачи. "Белшина" на дне таблицы с тремя баллами.