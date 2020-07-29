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Поединки Национальной хоккейной лиги вернулись

В "Торонто" и "Эдмонтоне" ночью состоялись первые выставочные игры. "Филадельфия" в овертайме победила "Питтсбург" 3:2, "Монреаль" уступил "Торонто" 2:4, "Эдмонтон" справился с "Калгари" 4:1.

Напомним, квалификационный раунд Кубка Стэнли и "посевочные" игры стартуют 1 августа.

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