ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Поединок Александры Саснович - в эфире "Беларусь 5"

Ориентировочно в 20 часов творческая команда "Беларусь 5" начнет трансляцию теннисного поединка Александры Саснович на кортах Стамбула. Наша теннисистка в четвертьфинале турецкого турнира на центральном корте встречается с чешкой Терезой Мартинцовой.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все