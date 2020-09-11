Поединок Александры Саснович - в эфире "Беларусь 5"

Ориентировочно в 20 часов творческая команда "Беларусь 5" начнет трансляцию теннисного поединка Александры Саснович на кортах Стамбула. Наша теннисистка в четвертьфинале турецкого турнира на центральном корте встречается с чешкой Терезой Мартинцовой.